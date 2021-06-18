Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас выиграл гонку в первой практике тренировочных заездов на 7-м этапе чемпионата «Формулы-1» — «Гран-при Франции».

Пилот показал время — 1 минута 33,448 секунды, второе место занял его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон (отставание — 0,335 секунды), третьим стал нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (+0,432 секунды).

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин занял 18-е место (+3,203 секунды), его партнер по команде немец Мик Шумахер расположился строчкой ниже (+3,881).

Сегодня, 18 июня, состоится вторая практика.