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Боттас считает третье место на «Гран-при Мексики» хорошим результатом

10:32
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Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас — о своем выступлении на «Гран-при Мексики». Он занял третье место. Победу одержал его партнер по команде Льюис Хэмилтон.

— Я получил удовольствие от гонки. Третье место — хороший результат, учитывая события в квалификации. Вряд ли можно было добиться большего при такой стартовой позиции, — цитирует Боттаса Autosport. — Конечно, сейчас все складывается гораздо лучше, чем год назад на данной стадии сезона. Я доволен машиной. Нужно просто продолжать в том же духе и дальше.

Дополнительная информация

https://autosport.com.ru/f1/59464-valtteri-bottas-vryad-li-mozhno-bylo-dobitsya-bolshego

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