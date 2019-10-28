Боттас считает третье место на «Гран-при Мексики» хорошим результатом

Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас — о своем выступлении на «Гран-при Мексики». Он занял третье место. Победу одержал его партнер по команде Льюис Хэмилтон.

— Я получил удовольствие от гонки. Третье место — хороший результат, учитывая события в квалификации. Вряд ли можно было добиться большего при такой стартовой позиции, — цитирует Боттаса Autosport. — Конечно, сейчас все складывается гораздо лучше, чем год назад на данной стадии сезона. Я доволен машиной. Нужно просто продолжать в том же духе и дальше.