Боттас раздосадован вторым местом в квалификации "Гран-при Монако"

Пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас - о квалификации "Гран-при Монако". Он занял второе место, а первым стал его партнер Льюис Хэмилтон.

- Определенно, мне сегодня хватало скорости для поул-позиции, – цитирует Боттаса Autosport. – В первой попытке в финальном сегменте я мог проехать на две-три десятых быстрее. На круге выезда перед второй попыткой я застрял в трафике и шины не прогрелись как следует. Начав быстрый круг, я чувствовал, что сцепления с дорогой недостаточно для улучшения. Я раздосадован, но для команды это очередной блестящий результат. Разгон от старта до первого поворота в Монако очень короткий, но я сделаю все, что в моих силах, – гонка длинная, и может произойти любая неожиданность.

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