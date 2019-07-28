Боттас разбил машину, борясь за третье место в Германии

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас разбил машину в гонке "Гран-при Германии". Финн боролся на подсыхающей трассе с Лэнсом Строллом на "Рейсинг Пойнт", пытаясь обойти канадца и выйти на третье место. После серии неудачных атак Боттас не справился с управлением и вылетел в стену.

Напомним, ранее свои машины под дождем разбили Шарль Леклер, Серхио Перес и Нико Хюлькенберг. А Льюис Хэмилтон после похожего вылета откатился далеко.