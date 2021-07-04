Боттас рассмотрит предложения других команд «Формулы-1», в случае ухода из «Мерседеса»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал о своем будущем на следующий год внутри команды с Льюисом Хэмилтоном.

Ранее «Мерседес» продлил контракт с Хэмилтоном, однако о контракте финна пока информации не было.

«Я только недавно осознал, что уже наступил июль, а до летнего перерыва в чемпионате в августе после этого Гран-при останется всего две гонки. Совершенно точно, что совсем скоро мы все обсудим с «Мерседесом», но не сегодня и не завтра.

Я хочу получить понимание того, что собирается делать команда, её план действий, какого гонщика руководство хочет посадить во вторую машину. Льюиса подтвердили, место во второй машине пока свободно, так что команде нужно принять решение. Мне нужно поговорить с ними об этом", — цитирует Autosport Боттаса.

Пилот отметил, что в случае отказа команды продлевать с ним контракт, он не собирается завершать карьеру гонщика.

«Я чувствую, что готов еще много лет выступать в «Ф-1». Я люблю гонки. Так что в ближайшие годы я точно не планировал переходить в какую-то другую гоночную серию. Если так случится, что я не смогу продолжить выступать за «Мерседес», то я конечно изучу другие варианты. Но пока мне не стоит об этом думать», — подытожил гонщик.

3 июля Боттас прошел квалификацию «Гран-при Австрии», заняв 5-е место. Основной заезд Гран-при состоится сегодня, 4 июля, начало — в 16:00 (мск).