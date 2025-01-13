Боттас рассказал о проблемах «Мерседеса»

Финский пилот Валттери Боттас прокомментировал проблемы «Мерседеса» в прошлом сезоне «Формулы-1».

«Да, я думаю, что, как и все, не ожидал, что у них возникнут такие трудности. Но да, в этом виде спорта есть циклы. Теперь я чувствую, что есть намеки на то, что они вроде как возвращаются. Иногда у них бывают отличные выступления, но они все еще сильно зависят от трассы. Я знаю, как сильно Тото хочет вернуться к победам. Так что я думаю, что в конце концов они добьются своего», — приводит слова Боттаса Motorsport Week.

Сезон-2024 Боттас провел в составе «Заубер», однако команда решила не продлевать с ним контракт. Финн не набрал очков по итогам минувшего чемпионата «Формулы-1» и занял 22-е место в личном зачете.