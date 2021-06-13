Боттас рассказал, когда состоится новый раунд переговоров с «Мерседесом»
21:38
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал, когда состоится новый раунд переговоров по его контракту. Нынешний договор финна с командой истекает в конце 2021 года.
«Во-первых, мы еще ни о чем не говорили, потому что чемпионат очень напряженный. А вы знаете, как важно спокойствие в работе. Надо концентрироваться на главном.
Придет время для переговоров о контракте, не сомневайтесь. Пока времени нет, но полагаю, что мы начнем обсуждения в следующем месяце. По опыту я знаю, что чем раньше со всем разберешься, тем лучше для всех», — цитирует Боттаса Motorsport.
31-летний Боттас проводит в «Ф-1» девятый сезон.
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