Боттас рассказал, когда состоится новый раунд переговоров с «Мерседесом»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал, когда состоится новый раунд переговоров по его контракту. Нынешний договор финна с командой истекает в конце 2021 года.

«Во-первых, мы еще ни о чем не говорили, потому что чемпионат очень напряженный. А вы знаете, как важно спокойствие в работе. Надо концентрироваться на главном.

Придет время для переговоров о контракте, не сомневайтесь. Пока времени нет, но полагаю, что мы начнем обсуждения в следующем месяце. По опыту я знаю, что чем раньше со всем разберешься, тем лучше для всех», — цитирует Боттаса Motorsport.

31-летний Боттас проводит в «Ф-1» девятый сезон.