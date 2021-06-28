Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас проанализировал прошедшую гонку на «Гран-при Штирии», где он стартовал с пятого места и закончил третьим.

«Если учесть, с какой позиции я стартовал, думаю, что мы добились максимального результата. Я начинал пятым и закончил гонку третьим, это хороший результат. К концу гонки в моих шинах уже практически ничего не было. Сегодня гонка больше напоминала ралли в финской Лапландии, чем Гран-при Формулы-1 в Австрии.

Кажется, что «Ред Булл» был быстрее нас на две десятые на каждом круге, это довольно много. Сегодня нам удалось победить один из их болидов, это хорошо. Но нам нужно улучшать машину, чтобы бороться за победу. Нужно принять, что «Ред Булл» сейчас впереди нас и использовать это в качестве мотивации», — цитирует Боттаса пресс-служба «Мерседеса».

Победу на«Гран-при Штирии» одержал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Вторым стал партнер Боттаса по команде Льюис Хэмилтон.