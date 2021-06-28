Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Боттас проанализировал прошедшую гонку на «Гран-при Штирии»

00:07
Теги:

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас проанализировал прошедшую гонку на «Гран-при Штирии», где он стартовал с пятого места и закончил третьим. 

«Если учесть, с какой позиции я стартовал, думаю, что мы добились максимального результата. Я начинал пятым и закончил гонку третьим, это хороший результат. К концу гонки в моих шинах уже практически ничего не было. Сегодня гонка больше напоминала ралли в финской Лапландии, чем Гран-при Формулы-1 в Австрии.

Кажется, что «Ред Булл» был быстрее нас на две десятые на каждом круге, это довольно много. Сегодня нам удалось победить один из их болидов, это хорошо. Но нам нужно улучшать машину, чтобы бороться за победу. Нужно принять, что «Ред Булл» сейчас впереди нас и использовать это в качестве мотивации», — цитирует Боттаса пресс-служба «Мерседеса».

Победу на«Гран-при Штирии» одержал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Вторым стал партнер Боттаса по команде Льюис Хэмилтон.

Дополнительная информация:

https://www.mercedesamgf1.com/en/news/2021/2021-styrian-grand-prix-/2021-styrian-grand-prix-preview-mercedes-sunday-bottas-hamilton/

Читайте также

Сборная Италии в овертайме победила Австрию и вышла в четвертьфинал Евро
Евро-2020: сетка плей-офф и результаты матчей 1/8 финала
«Локо» предлагает «Лансу» 1 миллион евро за центрального защитника
России очень надо было забивать второй гол Финляндии. Его может не хватить, чтобы выйти в плей-офф Евро

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд