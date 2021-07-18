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Боттас пожаловался на проблемы со стартом на «Гран-при Великобритании»

20:17
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Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас оценил свое выступление на «Гран-при Великобритании». Он занял третье место.

«У меня было много работы, — сказал Боттас в интервью после гонки. — В обоих гонках моей проблемой был старт, это была моя ахиллесова пята. Мы слишком рано провели пит-стоп».

Победил партнер Боттаса по команде Льюис Хэмилтон. Вторым стал Шарль Леклер из «Феррари».

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Евгений Петров все материалы автора

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