Боттас пожаловался на проблемы со стартом на «Гран-при Великобритании»
20:17
Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас оценил свое выступление на «Гран-при Великобритании». Он занял третье место.
«У меня было много работы, — сказал Боттас в интервью после гонки. — В обоих гонках моей проблемой был старт, это была моя ахиллесова пята. Мы слишком рано провели пит-стоп».
Победил партнер Боттаса по команде Льюис Хэмилтон. Вторым стал Шарль Леклер из «Феррари».
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