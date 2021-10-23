Боттас потеряет пять позиций на старте «Гран-при США» из-за замены двигателя

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас потеряет пять позиций на стартовой решетке гонки «Гран-при США».

Пресс-служба команды сообщила, что на болиде финна заменили двигатель внутреннего сгорания. Ранее ему устанавливали новую силовую установку. В текущем сезоне это уже шестая замена двигателя на болиде пилота.

«Гран-при США» проходит в Остине с 22 по 24 октября.