Боттас потеряет пять позиций на старте «Гран-при США» из-за замены двигателя
14:18
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас потеряет пять позиций на стартовой решетке гонки «Гран-при США».
Пресс-служба команды сообщила, что на болиде финна заменили двигатель внутреннего сгорания. Ранее ему устанавливали новую силовую установку. В текущем сезоне это уже шестая замена двигателя на болиде пилота.
«Гран-при США» проходит в Остине с 22 по 24 октября.
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