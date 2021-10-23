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Боттас потеряет пять позиций на старте «Гран-при США» из-за замены двигателя

14:18
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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас потеряет пять позиций на стартовой решетке гонки «Гран-при США».

Пресс-служба команды сообщила, что на болиде финна заменили двигатель внутреннего сгорания. Ранее ему устанавливали новую силовую установку. В текущем сезоне это уже шестая замена двигателя на болиде пилота.

«Гран-при США» проходит в Остине с 22 по 24 октября.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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