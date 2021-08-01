Боттас потеряет пять позиций на старте «Гран-при Бельгии»
18:00
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас стал виновником массовой аварии на старте «Гран-при Венгрии».
Гонщик «Мерседеса» заблокировал колеса на торможении и врезался в Ландо Норриса, после чего произошел контакт с несколькими другими машинами.
В качестве наказания Боттас потеряет пять позиций на старте следующей гонки — «Гран-при Бельгии».
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