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Боттас: «Постараюсь отложить победу Хэмилтона в чемпионате»

13:16
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Пилот «Мерседес» Валттери Боттас — о перспективах его партнера по команде, Льюиса Хэмилтона завоевать седьмой чемпионский титул «Формулы-1» в эти выходные.

— Мы тщательно готовились к этапу в Турции, как и всегда, — приводит Crash слова Боттаса. — Мы настроены отработать как можно лучше. Мне не стоит уделять слишком много внимания очкам, но я постараюсь оттянуть победу Льюиса в чемпионате.

«Гран-при Турции» проходит с 13 по 15 ноября.

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