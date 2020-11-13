Боттас: «Постараюсь отложить победу Хэмилтона в чемпионате»

Пилот «Мерседес» Валттери Боттас — о перспективах его партнера по команде, Льюиса Хэмилтона завоевать седьмой чемпионский титул «Формулы-1» в эти выходные.

— Мы тщательно готовились к этапу в Турции, как и всегда, — приводит Crash слова Боттаса. — Мы настроены отработать как можно лучше. Мне не стоит уделять слишком много внимания очкам, но я постараюсь оттянуть победу Льюиса в чемпионате.

«Гран-при Турции» проходит с 13 по 15 ноября.