Боттас показал лучшее время во второй практике «Гран-при Японии»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас стал лучшим во второй практике «Гран-при Японии».

Его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон — второй. Замкнул тройку лучших голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят занял 12-е место.

Напомним, из-за тайфуна «Хагибис» все субботние заезды на «Гран-при Японии» отменены, а квалификация перенесена на воскресенье. Ранее сообщалось, что в случае отмены квалификации места пилотов на стартовой решетке в гонке будут определяться по итогам второй практики.