Боттас показал лучшее время в третьей практике "Гран-при Франции", Квят - 17-й

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время в третьих свободных заездах "Гран-при Франции" – 1.30,159. Он опередил партнера по команде Льюиса Хэмилтона всего на 0,041 секунды.

Третий результат показал пилот "Феррари" Шарль Леклер, уступивший лидеру 0,446 секунды. Четвертое время показал его партнер по команде Себастьян Феттель, проигравший лидеру 0,474 секунды.

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят показал 17-е время, уступив лидеру 2,381 секунды.