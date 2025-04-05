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5 апреля, 08:20

Боттас: «В планах — несколько тестов с «Мерседесом» для поддержания формы»

Камила Абдурахманова
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Валттери Боттас, выступающий в роли резервного пилота «Мерседеса» в 2025 году, подтвердил, что его контракт включает обширную программу тестов.

«Для меня в этом сезоне критически важно оставаться за рулем. На прошлой неделе, например, я тестировал для «Макларена» — это был отличный опыт. С «Мерседесом» у нас запланировано несколько сессий, включая работу на машинах прошлых лет. Пока оцениваю, хватит ли этого для поддержания формы. Если пойму, что тестов недостаточно, рассмотрю варианты с разовыми стартами в других чемпионатах», — поделился Боттас с crash.net.

Он также добавил, что уже ведет предварительные переговоры с командами о возвращении в 2026 году.

Источник: crash.net
Формула-1
Мерседес
Валттери Боттас
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