Боттас: «В планах — несколько тестов с «Мерседесом» для поддержания формы»

Валттери Боттас, выступающий в роли резервного пилота «Мерседеса» в 2025 году, подтвердил, что его контракт включает обширную программу тестов.

«Для меня в этом сезоне критически важно оставаться за рулем. На прошлой неделе, например, я тестировал для «Макларена» — это был отличный опыт. С «Мерседесом» у нас запланировано несколько сессий, включая работу на машинах прошлых лет. Пока оцениваю, хватит ли этого для поддержания формы. Если пойму, что тестов недостаточно, рассмотрю варианты с разовыми стартами в других чемпионатах», — поделился Боттас с crash.net.

Он также добавил, что уже ведет предварительные переговоры с командами о возвращении в 2026 году.