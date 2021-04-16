Боттас отметил улучшения в работе «Мерседес» по сравнению с этапом в Бахрейне

Гонщик «Мерседес» Валттери Боттас отметил улучшения в работе болида на «Гран-при Эмилии-Романьи» по сравнению с этапом в Бахрейне.

«Если сравнивать с Бахрейном, то ощущения при работе с болидом стали гораздо лучше. Это радует. В Имоле совсем другая трасса, другое сцепление, другое покрытие, но мы отлично начали уик-энд. В целом баланс хороший, но нам еще есть что улучшить. В данный момент я доволен болидом гораздо сильнее, чем 3 недели назад», — приводит Motorsportweek слова Боттаса.

Боттас показал лучший результат в обеих сессиях свободных заездов «Гран-при Эмилии-Романьи». Этап проходит с 16 по 18 апреля. Три недели назад на «Гран-при Бахрейна» финн занял третье место.