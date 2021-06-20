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Боттас отметил прогресс «Мерседес» по сравнению с предыдущими этапами

07:13
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Пилот «Мерседес» Валттери Боттас отметил прогресс команды по сравнению с предыдущими этапами сезона-2021 «Формулы-1».

«Мы проводим сильный этап, намного лучше, чем пару недель назад. У нас появился темп. Мы наконец были близки к «Ред Булл». В третьем сегменте квалификации машина ощущалась отлично, не чувствовалось, что мы много проигрываем на круге. Я не очень рад третьему месту, потому что мы сильны на этом этапе, но «Ред Булл» тоже был быстр», — приводит BBC слова Боттаса.

Валттери Боттас занял третье место по итогам квалификации «Гран-при Франции». Гонка состоится сегодня, 20 июня. Начало — в 16.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/live/formula1/54909929

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