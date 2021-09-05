Боттас отметил, что гонка в Нидерландах была скучной для него

Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас поделился впечатлениями после гонки на «Гран-при Нидерландов». Он занял третье место.

«К сожалению, для меня это был довольно скучный заезд, — цитирует Боттаса Autosport. — Конечно, я атаковал в гонке. Мы провели долгий первый отрезок до пит-стопа, пытались сохранить шины до конца, но в итоге у нас был довольно большой отрыв от четвертого места.

Поэтому мы сделали лишнюю остановку в боксах просто для безопасности. Выматывающая гонка, но сегодня нам не хватило темпа для победы.

Я не стремился проехать самый быстрый круг. Но его проехал Льюис, так что мы как команда получили очки. Публика нас очень поддерживала, так что спасибо всем».

Выиграл гонку Макс Ферстаппен из «Ред Булла». Вторым стал еще один представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.