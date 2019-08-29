Боттас останется в «Мерседесе» на следующий сезон
13:15
«Мерседес» объявил о продлении контракта с финским пилотом Валттери Боттасом?. Соглашение рассчитано на следующий сезон.
Ранее сообщалось, что напарником Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе» может быть Эстебан Окон. Последний, вероятно, подпишет двухлетний контракт с «Рено».
Боттас занимает второе место в зачете пилотов.
To whom it may concern... ? He's staying! ?@ValtteriBottas will race for the team next season! ?? pic.twitter.com/BRqSNoCJye— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) August 29, 2019
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