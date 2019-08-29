Боттас останется в «Мерседесе» на следующий сезон

«Мерседес» объявил о продлении контракта с финским пилотом Валттери Боттасом?. Соглашение рассчитано на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что напарником Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе» может быть Эстебан Окон. Последний, вероятно, подпишет двухлетний контракт с «Рено».

Боттас занимает второе место в зачете пилотов.