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Боттас останется в «Мерседесе» на следующий сезон

13:15
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«Мерседес» объявил о продлении контракта с финским пилотом Валттери Боттасом?. Соглашение рассчитано на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что напарником Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе» может быть Эстебан Окон. Последний, вероятно, подпишет двухлетний контракт с «Рено».

Боттас занимает второе место в зачете пилотов.

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