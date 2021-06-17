Боттас опроверг информацию об уходе из «Мерседеса»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал слухи об уходе из команды. 15 июня в СМИ появилась информация, что финн в 2022 году перейдет в «Альфа Ромео», а его заменит пилот «Уильямса» Джордж Расселл.

«Никто мне ничего не говорил, это неправда. Информация не основана на фактах. Те же самые слухи появляются каждый год, это часть «Формулы-1». Пока мы ничего не обсуждали, все впереди», — приводит слова Боттаса Freie Presse.

31-летний финн выступает в «Формуле-1» с 2013 года и является ее двукратным вице-чемпионом и бронзовым призером.