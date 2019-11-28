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Боттас объявил о разводе из-за карьеры

28 ноября 2019, 16:18
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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас объявил о разводе с Эмилией Пикарайнен. Они встречались шесть лет, а в 2016 году поженились.

- К сожалению, должен сообщить, что брак между мной и Эмилией подошел к концу, — написал в своем Twitter Боттас. — Наши пути разошлись из-за вызовов, которые ставит передо мной карьера. Мы считаем, что это лучший вариант для нас обоих и для нашей будущей жизни, поэтому мы расстаемся друзьями.

Буду вечно благодарен ей за все жертвы, на которые она пошла ради меня, за ее поддержку и переживания. Это все, что могу сказать и прокомментировать по поводу нашего развода.

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