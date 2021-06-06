Боттас обвинил машину в провале в квалификации «Гран-при Азербайджана»
6 июня 2021, 09:15
Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас стал десятым в квалификации «Гран-при Азербайджана» при том, что его напарник Льюис Хэмилтон занял второе место. Финский гонщик заявил, что дело в какой-то проблеме с его болидом.
«У меня весь уик-энд проблемы с темпом, и я чувствую, что что-то не так: я на пределе, но так далеко от нужной скорости. А если буду атаковать сильнее, то задену стену.
Будет нелегко, но я знаю, что в гонке может произойти все что угодно. Тут бывало, что я уступал круг, а в итоге финишировал впереди. Так что ты никогда не знаешь, что будет. Мы продолжим стараться, а я попробую побороться в гонке", — приводит слова Боттаса пресс-служба «Мерседеса
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