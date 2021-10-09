Боттас — о квалификации «Гран-при Турции»: «Все прошло как мы и планировали»
Пилот «Мерседес» Валттери Боттас высказался о результате квалификации «Гран-при Турции».
Он занял второе место, но будет стартовать с первой позиции из-за штрафа за частичную замену двигателя у Льюиса Хэмилтона, который опустится с первой на одиннадцатую строчку.
«Хорошая квалификация, хотя условия были непростыми — особенно по ходу первого сегмента, когда на трассе были мокрые участки. Нам удалось проехать несколько очень хороших кругов, мне понравилось. Все прошло как мы и планировали.
Льюис, учитывая его штраф, минимизировал потери, а я оказался на поуле — так что все хорошо. Я сосредоточен на завтрашней гонке. Это особенно важно, когда стартуешь впереди, нужно будет постараться держать хороший темп», — приводит слова Боттаса Sky Sports.
Гонка «Гран-при Турции» состоится 10 октября. Начало — в 15.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12429741/turkish-gp-wet-final-practice-live
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