Пилот «Мерседес» Валттери Боттас высказался о результате квалификации «Гран-при Турции».

Он занял второе место, но будет стартовать с первой позиции из-за штрафа за частичную замену двигателя у Льюиса Хэмилтона, который опустится с первой на одиннадцатую строчку.

«Хорошая квалификация, хотя условия были непростыми — особенно по ходу первого сегмента, когда на трассе были мокрые участки. Нам удалось проехать несколько очень хороших кругов, мне понравилось. Все прошло как мы и планировали.

Льюис, учитывая его штраф, минимизировал потери, а я оказался на поуле — так что все хорошо. Я сосредоточен на завтрашней гонке. Это особенно важно, когда стартуешь впереди, нужно будет постараться держать хороший темп», — приводит слова Боттаса Sky Sports.

Гонка «Гран-при Турции» состоится 10 октября. Начало — в 15.00 по московскому времени.