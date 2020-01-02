Боттас не исключает перехода в ралли после завершения карьеры в «Формуле-1»
10:52
Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас отметил, что получает удовольствие от ралли и не исключает, что может продолжить карьеру в этом виде автоспорта.
— Пока рано говорить о карьере в ралли, ведь ты никогда не знаешь, что случится завтра, — цитирует Боттаса Autosport. — Однако это занятие мне по душе, и я получаю от ралли много удовольствия. Так что никогда не говори никогда.
Ранее Боттас победил на ралли «Лазурный берег». В январе ему предстоит выступление на «ралли Арктики».
Дополнительная информация
https://autosport.com.ru/f1/60476-valtteri-bottas-dopuskaet-perehod-v-ralli-posle-formuly-1
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