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Сегодня, 14:42

Боттас надеется, что останется с «Заубером» до 2026 года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Гонщик «Альфа Ромео» Вальтери Боттас поделился мнением о шансах остаться в команде после начала ее сотрудничества с «Ауди».

«Остаться с «Заубером» в 2026 году? Почему бы и нет? Мне 33 года, поэтому я надеюсь, что буду в деле. Если посмотреть на общую картину, то она радужная. У «Заубера» с «Ауди» большой потенциал. Без сомнения, они хотят добиться успеха в будущем. Они хотят преуспеть и показать, что намерения у них серьезные. Так что, полагаю, для любого гонщика на стартовой решетке, и особенно для меня, который уже является частью «Заубера», было бы очень интересно стать частью этого проекта», — приводит слова Боттаса Motorsport.

В конце октября «Ауди» объявили о сотрудничестве с «Заубером», которое начнется с 2026 года. Немецкий автоконцерн станет поставщиком двигателей швейцарского коллектива. Первые испытания силового агрегата запланированы на 2025 год.

После 20 этапов 33-летний фин занимает десятую строчку в личном зачете, набрав 47 очков.

Источник: https://www.motorsport.com/f1/news/bottas-keen-audi-arrival-sauber/10395066/
Формула-1
Альфа Ромео
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