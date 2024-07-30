Боттас может присоединиться к «Альпин»

Французская команда «Альпин» рассматривает две кандидатуры при выборе пилота после ухода Эстебана Окона, сообщает Crash.net.

По сведениям источника, команда при выборе пилота на оставшееся место сфокусируется над возможным приходом Валттери Боттаса, если «Алпин» сделает ставку на опытного пилота. Либо рассмотрит своего резервиста Джека Дуэна, чтобы продвигать академию.

По окончании нынешнего сезона команду покинет Эстебан Окон. «Альпин» рассчитывал на переход Карлоса Сайнса, однако тот подписал контракт с «Уильямсом».

«Альпин» занимает восьмое место в Кубке конструкторов, имея в активе 11 очков.