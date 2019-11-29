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Боттас — лучший во второй практике «Гран-при Абу-Даби», Квят — 9-й

29 ноября 2019, 17:43
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Пилот «Мерседеса» Валтери Боттас показал лучшее время по итогам второй свободной практики «Гран-при Абу-Даби».

Его партнер по команде Льюис Хэмилтон финишировал вторым. Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал третьим.

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят — 9-й, а его напарник Пьер Гасли — десятый.

Ранее 30-летний Боттас стал лучшим в первой практике «Гран-при Абу-Даби».

В конце гонки случилось столкновение болидов Ромена Грожана («Хаас») и Боттаса. Машины получили повреждения, но смогли потом вернуться в боксы.

30 ноября состоится третья тренировка и квалификация. 1 декабря в 16.00 начнется гонка.

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