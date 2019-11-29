Пилот «Мерседеса» Валтери Боттас показал лучшее время по итогам второй свободной практики «Гран-при Абу-Даби».

Его партнер по команде Льюис Хэмилтон финишировал вторым. Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал третьим.

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят — 9-й, а его напарник Пьер Гасли — десятый.

Ранее 30-летний Боттас стал лучшим в первой практике «Гран-при Абу-Даби».

FP2 CLASSIFICATION



A mixed session for Valtteri Bottas, who set the fastest time but collided with Romain Grosjean at Turn 11#AbuDhabiGP ?? #F1 pic.twitter.com/DF0VQQOZxJ — Formula 1 (@F1) November 29, 2019

В конце гонки случилось столкновение болидов Ромена Грожана («Хаас») и Боттаса. Машины получили повреждения, но смогли потом вернуться в боксы.

Romain Grosjean ? Valtteri Bottas



Grosjean collides with Bottas as the Finn overtakes on the inside into Turn 11#AbuDhabiGP ?? #F1 pic.twitter.com/IuqJLCTj00 — Formula 1 (@F1) November 29, 2019

30 ноября состоится третья тренировка и квалификация. 1 декабря в 16.00 начнется гонка.