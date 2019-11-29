Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Боттас — лучший в первой практике «Гран-при Абу-Даби», Квят — 15-й

13:38
Теги:

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучшее время в первой практике «Гран-при Абу-Даби». Его партнер по команде, чемпион мира Льюис Хэмилтон, стал третьим. Между ними расположился гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен, а его напарник Александр Албон показал четвертый результат.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят — 15-й.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир