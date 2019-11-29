Боттас — лучший в первой практике «Гран-при Абу-Даби», Квят — 15-й
13:38
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучшее время в первой практике «Гран-при Абу-Даби». Его партнер по команде, чемпион мира Льюис Хэмилтон, стал третьим. Между ними расположился гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен, а его напарник Александр Албон показал четвертый результат.
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят — 15-й.
FP1 CLASSIFICATION@ValtteriBottas tops the charts, in an all @MercedesAMGF1 and @redbullracing top four#AbuDhabiGP ?? #F1 pic.twitter.com/seoSD4ZyM8— Formula 1 (@F1) November 29, 2019
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