Боттас — лучший по итогам третьей практики, Квят — 17-й
14:10
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучший результат по итогам третьей сессии свободных заездов «Гран-при Венгрии». Финн проехал круг за 1.15,437.
Второе место занял партнер Боттаса по команде, британец Льюис Хэмилтон (+0,042). Третье время — у Серхио Переса из «Рейсинг Пойнт» (+0,161).
Россиянин Даниил Квят, выступающий за «Альфа Таури», оказался лишь на 17-й строчке (+1,855), его партнер по команде, Пьер Гасли выступил удачнее, заняв 9-е место (+1,016).
Квалификация «Гран-при Венгрии» состоится сегодня, 18 июля. Начало — в 16.00 по московскому времени.
? of FP3 = @MercedesAMGF1— Formula 1 (@F1) July 18, 2020
And it was a strong session for @RacingPointF1 ?#HungarianGP ?? #F1 pic.twitter.com/qXCDwXmur6
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