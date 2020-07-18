Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучший результат по итогам третьей сессии свободных заездов «Гран-при Венгрии». Финн проехал круг за 1.15,437.

Второе место занял партнер Боттаса по команде, британец Льюис Хэмилтон (+0,042). Третье время — у Серхио Переса из «Рейсинг Пойнт» (+0,161).

Россиянин Даниил Квят, выступающий за «Альфа Таури», оказался лишь на 17-й строчке (+1,855), его партнер по команде, Пьер Гасли выступил удачнее, заняв 9-е место (+1,016).

Квалификация «Гран-при Венгрии» состоится сегодня, 18 июля. Начало — в 16.00 по московскому времени.