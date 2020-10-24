Пилот «Мерседес» Валттери Боттас показал лучший результат по итогам третьей сессии свободных заездов «Гран-при Португалии» — 1.16,654.

Финн выиграл все три свободных практики на этапе в Португалии. Второй результат в третьей сессии показал партнер Боттаса по команде, Льюис Хэмилтон (+0,026), третье время — у Макса Ферстаппена из «Ред Булл» (+0,158).

Россиянин Даниил Квят стал 12-м (+1,066), его партнер по команде, Пьер Гасли завершил третью практику с 4-м результатом (+0,276).

Квалификация «Гран-при Португалии» состоится сегодня, 24 октября, начало — в 16.00 (мск).