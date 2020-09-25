Боттас — лучший по итогам первой практики «Гран-при России», Квят — 7-й, Хэмилтон — 19-й
12:33
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучший результат (1.34,923) по итогам первой сессии свободных заездов «Гран-при России», который проходит на автодроме в Сочи.
Второе место занял Даниэль Риккьярдо из «Рено» (+0,507), на третьей строчке Макс Ферстаппен из «Ред Булла» (+0,654).
Россиянин Даниил Квят, выступающий за «Альфа Таури», показал седьмой результат (+1,307). Его партнер по команде, Пьер Гасли стал десятым (+1,783).
Отметим, что лидер личного зачета сезона-2020, шестикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон занял лишь 19-е место по итогам сессии (+2,793).
CLASSIFICATION: END OF FP1 ?— Formula 1 (@F1) September 25, 2020
Both Racing Points in the top five
Both Renaults in the top six#RussianGP ?? #F1 pic.twitter.com/ORcJVpdrln