Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучший результат (1.34,923) по итогам первой сессии свободных заездов «Гран-при России», который проходит на автодроме в Сочи.

Второе место занял Даниэль Риккьярдо из «Рено» (+0,507), на третьей строчке Макс Ферстаппен из «Ред Булла» (+0,654).

Россиянин Даниил Квят, выступающий за «Альфа Таури», показал седьмой результат (+1,307). Его партнер по команде, Пьер Гасли стал десятым (+1,783).

Отметим, что лидер личного зачета сезона-2020, шестикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон занял лишь 19-е место по итогам сессии (+2,793).