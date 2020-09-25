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Боттас — лучший по итогам первой практики «Гран-при России», Квят — 7-й, Хэмилтон — 19-й

12:33
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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучший результат (1.34,923) по итогам первой сессии свободных заездов «Гран-при России», который проходит на автодроме в Сочи.

Второе место занял Даниэль Риккьярдо из «Рено» (+0,507), на третьей строчке Макс Ферстаппен из «Ред Булла» (+0,654).

Россиянин Даниил Квят, выступающий за «Альфа Таури», показал седьмой результат (+1,307). Его партнер по команде, Пьер Гасли стал десятым (+1,783).

Отметим, что лидер личного зачета сезона-2020, шестикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон занял лишь 19-е место по итогам сессии (+2,793).

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