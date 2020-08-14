Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучший результат по итогам первой сессии свободных заездов «Гран-при Испании».

Результат финна — 1.16,785. Второе место — у его партнера по команде, Льюиса Хэмилтона (+0,039), третью строчку занял гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен (+0,939).

Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» показал 17-е время по итогам сессии (+2,360), его партнер по команде, Пьер Гасли стал 14-м (+2,103).