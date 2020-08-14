Боттас — лучший по итогам первой практики «Гран-при Испании», Квят — 17-й
13:38
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучший результат по итогам первой сессии свободных заездов «Гран-при Испании».
Результат финна — 1.16,785. Второе место — у его партнера по команде, Льюиса Хэмилтона (+0,039), третью строчку занял гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен (+0,939).
Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» показал 17-е время по итогам сессии (+2,360), его партнер по команде, Пьер Гасли стал 14-м (+2,103).
Mercedes are almost a second ahead after first practice#SpanishGP ?? #F1 pic.twitter.com/sCnFsRZw8g— Formula 1 (@F1) August 14, 2020
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