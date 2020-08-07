Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучший результат по итогам первой сессии свободных заездов «Гран-при 70-летия «Формулы-1».

Результат финна — 1.26,166. Второе место — у партнера Боттаса, Льюиса Хэмилтона (+0,138). Третье время показал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен (+0,727).

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят занял 9-ю строчку по итогам сессии (+1,487). Его партнер по команде, Пьер Гасли — 11-й (+1,541).