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Боттас — лучший в первой практике «Гран-при 70-летия «Формулы-1», Квят — 9-й

14:36
Вальтер Боттас. Фото AFP
Вальтер Боттас. Фото AFP
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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучший результат по итогам первой сессии свободных заездов «Гран-при 70-летия «Формулы-1».

Результат финна — 1.26,166. Второе место — у партнера Боттаса, Льюиса Хэмилтона (+0,138). Третье время показал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен (+0,727).

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят занял 9-ю строчку по итогам сессии (+1,487). Его партнер по команде, Пьер Гасли — 11-й (+1,541).

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