Боттас — лидер после первого дня на тестах в Барселоне, Квят — последний
15:16
В Барселоне прошел первый день предсезонных тестов. Лучший результат показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Второй — Серхио Перес на «Рейсинг Пойнт», третий — гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Даниил Квят на «Альфа Таури» стал последним, десятым.
Формула-1
Барселона
19 февраля
Тесты
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.17,313 (80 кругов)
2. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +0,062 (58)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,474 (92)
4. Карлос Сайнс («Макларен») +0,688 (64)
5. Эстебан Окон («Рено») +0,691 (62)
6. Джордж Расселл («Уильямс») +0,855 (74)
7. Шарль Леклер («Феррари») +0,976 (64)
8. Роберт Кубица («Альфа Ромео») +1,073 (59)
9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,153 (54)
10. Даниил Квят («Альфа Таури») +1,171 (54)
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