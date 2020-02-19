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Боттас — лидер после первого дня на тестах в Барселоне, Квят — последний

15:16
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В Барселоне прошел первый день предсезонных тестов. Лучший результат показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Второй — Серхио Перес на «Рейсинг Пойнт», третий — гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Даниил Квят на «Альфа Таури» стал последним, десятым.

Формула-1

Барселона

19 февраля

Тесты

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.17,313 (80 кругов)

2. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +0,062 (58)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,474 (92)

4. Карлос Сайнс («Макларен») +0,688 (64)

5. Эстебан Окон («Рено») +0,691 (62)

6. Джордж Расселл («Уильямс») +0,855 (74)

7. Шарль Леклер («Феррари») +0,976 (64)

8. Роберт Кубица («Альфа Ромео») +1,073 (59)

9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,153 (54)

10. Даниил Квят («Альфа Таури») +1,171 (54)

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