Боттас хочет превзойти любого напарника по «Мерседесу»

Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас сказал, что ставит перед собой цель превзойти любого партнера по команде, кем бы он ни был.

«На протяжении многих лет напарник по команде меня опережал, — цитирует Боттаса Autosport. — Поэтому очевидно, что у меня одна цель — превзойти его»

У Льюиса Хэмилтона пока нет контракта на сезон-2021. Ранее сообщалось, что семикратного чемпиона «Формулы-1» может заменить Джордж Рассел. Боттас завил, что ему не важно, кто будет его партнером по команде в сезоне.

«Это не имеет значения. Каждый гонщик в «Формуле-1» силен и может стать серьезным соперником. Лучше сосредоточиться на себе», — отметил он.

В прошлом сезоне Хэмилтон стал чемпионом. Боттас занял второе место.