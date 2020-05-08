Боттас доехал на велосипеде до российской границы
23:10
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас опубликовал в своем Twitter новые фотографии. 30-летний финский гонщик на велосипеде добрался до границы с Россией.
«Прекрасная поездка от Настолы до российской границы вместе с Тиффани Кромвель. Почему бы и нет», — подписал фотографии Боттас.
Боттас преодолел дистанцию в 203 километра.
Beautiful 203 km ride from Nastola to the Russian border today with @tiffanycromwell ?? I mean why not ???#VB77 #fromwhereiride #training #friday #boom pic.twitter.com/8UNMG7Xw5V— Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) May 8, 2020