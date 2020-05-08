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Боттас доехал на велосипеде до российской границы

23:10
Валттери Боттас. Фото Виталий Тимкив
Валттери Боттас. Фото Виталий Тимкив
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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас опубликовал в своем Twitter новые фотографии. 30-летний финский гонщик на велосипеде добрался до границы с Россией.

«Прекрасная поездка от Настолы до российской границы вместе с Тиффани Кромвель. Почему бы и нет», — подписал фотографии Боттас.

Боттас преодолел дистанцию в 203 километра.

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