Боттас доехал на велосипеде до российской границы

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас опубликовал в своем Twitter новые фотографии. 30-летний финский гонщик на велосипеде добрался до границы с Россией.

«Прекрасная поездка от Настолы до российской границы вместе с Тиффани Кромвель. Почему бы и нет», — подписал фотографии Боттас.

Боттас преодолел дистанцию в 203 километра.