Боссы команд «Формулы-1» выбрали лучших гонщиков года. «Феррари» отказалась голосовать

Руководители команд «Формулы-1» по традиции после окончания сезона выбрали десятку лучших гонщиков года. Очки в таком голосовании начисляются так же, как во время «Гран-при». Отметим, что в голосовании отказался участвовать босс «Феррари» Маттиа Бинотто, поэтому свой выбор делали девять руководителей.

Первое место, набрав 169 баллов, занял шестикратный чемпион мира из «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булла» с 146 баллами. Замкнул тройку Шарль Леклер из «Феррари», набравший 124 очка. Далее в десятке расположились Валттери Боттас (68), Себастьян Феттель (58), Александр Албон (57), Карлос Сайнс (55), Даниэль Риккьярдо (49), Джордж Расселл (41), Ландо Норрис (38).