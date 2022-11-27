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Сегодня, 18:25

Боссы «Феррари» хотят заменить Бинотто с целью удержать Леклера в будущем

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боссы «Феррари» хотят расстаться с руководителем команды «Формулы-1» Маттиа Бинотто, чтобы удержать пилота Шарля Леклера в команде, сообщает Formula Passion.

По информации источника, назначение Фредерика Вассера на пост руководителя «Феррари» было бы позитивно встречено в окружении Леклера. Сам гонщик также уже имеет опыт работы с Вассером. Однако, отмечается, что не смотря на роль лидера команды, президент «Феррари» Джон Элканн, скорее всего, не будет советоваться с монегаском.

СМИ сообщали, что Леклер может перейти в «Мерседес», когда гонщик немецкого коллектива Льюис Хэмилтон примет решение завершить карьеру.

Нынешнее соглашение Леклера с «Феррари» рассчитано до 2024 года.

53-летний Бинотто возглавил итальянский коллектив в январе 2019 года, заменив Маурицио Арривабене. По итогам сезона-2022 «Феррари» заняла второе место в личном зачете, набрав 554 очка. Чемпионом стал «Ред Булл» (759 очков).

Источник: https://www.formulapassion.it/motorsport/formula-1/f1-piloti/capitan-charles-leclerc-ferrari-641980.html
Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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