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Босс «Макларена»: «Мне нравится агрессия Норриса и Сайнса в гонках»

11:53
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Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль доволен тем, как в 2019 году выступали пилоты команды Ландо Норрис и Карлос Сайнс. Его впечатлила гоночная агрессия британца и испанца.

— В обоих пилотах мне нравится, что они всегда довольно агрессивны, — цитирует Crash Зайдля. — А вне трассы это замечательные ребята, характер которых хорошо подходит команде. Это позволяет нам поддерживать отличную атмосферу в коллективе и двигаться вперед. А когда начинается гонка, они становятся агрессивными и решительными: на старте, на первых кругах, во время обгонов. Это необходимо, чтобы добиваться результата.

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