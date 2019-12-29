Босс «Макларена»: «Мне нравится агрессия Норриса и Сайнса в гонках»

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль доволен тем, как в 2019 году выступали пилоты команды Ландо Норрис и Карлос Сайнс. Его впечатлила гоночная агрессия британца и испанца.

— В обоих пилотах мне нравится, что они всегда довольно агрессивны, — цитирует Crash Зайдля. — А вне трассы это замечательные ребята, характер которых хорошо подходит команде. Это позволяет нам поддерживать отличную атмосферу в коллективе и двигаться вперед. А когда начинается гонка, они становятся агрессивными и решительными: на старте, на первых кругах, во время обгонов. Это необходимо, чтобы добиваться результата.