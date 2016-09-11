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Босс "Формулы-Е" не собирается перебираться в "Формулу-1"

11 сентября 2016, 16:38

Руководитель и основатель "Формулы-Е" Алехандро Агаг опроверг слухи о том, что его могут привлечь в руководство "Формулы-1", которая сменит владельца. Акции "Королевских гонок" приобретает американская компания, дочерняя фирма которой владеет акциями "Формулы-Е".

– Я не собираюсь в "Формулу-1", – цитирует Grand Prix Агага. – Да, я на самом деле близок с новыми владельцами этой серии. Но мы не обсуждали мою работу в "Формуле-1". Меня устраивает моя позиция в "Формуле-Е".

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