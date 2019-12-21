Босс «Формулы-1» не боится конкуренции со стороны «Формулы-Е»

Руководитель «Формулы-1» Чейз Кэри не считает, что его серии угрожает растущая популярность «Формулы-Е». По его словам, эти чемпионаты находятся на слишком разных уровнях.

— «Формула-Е» — это совсем иное соревнование, — цитирует CNN Кэри. — Это скорее социальное явление, такая уличная вечеринка. Мы конкурируем на другом уровне. Важно сохранять то, что делает наш спорт особенным. Он сочетает в себе технологии и соревновательность. Этот спорт захватывает. У нас невероятные гонщики, постоянно рискующие, у нас невероятный талант. Это зрелище. Это не просто двухчасовое мероприятие. «Гран-при» — это три дня постоянных событий. Здесь есть глубина и богатство, которые делают «Формулу-1» уникальной.