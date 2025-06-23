Формула-1
23 июня, 19:46

Бортолето: «Расселл тоже не набирал очки в первый год»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Пилот «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето поделился мнением о дебютном сезоне в «Формуле-1».

«В целом, я доволен своей работой. Конечно, мы хотели бы быть выше, и нам есть куда расти. Уверен, что наша команда способна бороться за очки, но пока мы находимся в процессе становления. Тем не менее я удовлетворен своим прогрессом.

В квалификациях у меня неплохие результаты, а вот в гонках есть над чем поработать — нужно лучше понимать стратегию и темп на дистанции. Но это приходит с опытом, и я над этим активно работаю. В целом, мой темп неплох, и это обнадеживает.

Сложные сезоны — это часть пути к становлению сильного гонщика и личности. Конечно, я бы хотел уже сейчас бороться за подиумы и очки, но пока этого не случилось. Взять того же Джорджа Расселла — в его дебютном году он не набрал ни одного очка, а теперь посмотрите, где он. Люди быстро забывают такие моменты, но они важны для роста», — приводит слова Бортолето издание Crash.

