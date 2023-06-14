Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Игры
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 21:37

Борис Ротенберг назвал противозаконными требования FIA к российским гонщикам

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Основатель программы развития российского автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг назвал противозаконными требования Международной автомобильной федерации (FIA) к российским гонщикам.

FIA требует от российских пилотов подписывать особый документ для того, чтобы получить возможность выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

«Я думаю, что это, во-первых, противозаконно. Маленький, не достигший совершеннолетнего возраста, — как он может это подписать и как на это реагировать будут, и что там, в этом письме? Этого письма никто не видел, и я не знаю, что там написано. В таком аспекте, что ему надо отказаться от всего, предать свою страну.
На самом деле это не по-спортивному, спорт должен быть вне политики, он должен только объединять. Даже в такой ситуации спорт и культура — они объединяют. Они должны совмещать все и, наоборот, сближать людей. А справедливость, она всегда восторжествует, и правда всегда должна восторжествовать, и правда будет всегда впереди, правда всегда победит», — приводит ТАСС слова Ротенберга.

FIA обязала всех российских и белорусских гонщиков подписывать особый документ для участия в соревнованиях под эгидой организации. Многие пилоты отказались подписывать этот документ и начали выступать под лицензиями других стран.

Источник: https://tass.ru/sport/18012239
4
Читайте также
Стало известно, что получит возлюбленная Роналду в случае их расставания
Мележиков уходит из «Спартака». Что это значит
В Новочеркасске загорелась тепловая электрическая станция
Песков объяснил идею Путина о создании санитарной зоны на Украине
Ветерана ВОВ избили в пансионате для пожилых в центре Новосибирска
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сайнс: «Трудно заставить ошибиться Ферстаппена с таким доминирующим «Ред Булл» без давления»
Новости
RSS RSS
Все новости