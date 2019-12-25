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«Большие дела начинаются с маленьких шагов», Жена Шумахера обратилась к фанатам

14:55
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Коринна Шумахер, жена семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, обратилась к болельщикам. В декабре 2013 года немец получил тяжелые травмы головы, катаясь на горных лыжах. Семья гонщика предпочитает не рассказывать о его здоровье.

— Большие дела начинаются с маленьких шагов, — приводит слова жены гонщика Fox Sports Australia. — Мелкие детали могут сформировать общую картину. Вместе мы стали сильнее. Именно таким образом усилия нашего движения в поддержку Михаэля облегчают задачу приободрения других.

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