Болид Шумахера, на котором он выступал в 2002 году, будет продан на аукционе

Болид "Феррари" 2002 года, на котором выступал Михаэль Шумахер, будет продан на аукционе. Мероприятие состоится 30 ноября в Абу-Даби перед заключительным "Гран-при" нынешнего сезона.

Чемпионский болид, который выставят на продажу, выигрывал три гонки из 11, в которых Шумахер побеждал в 2002 году. Аукцион организован совместно с домом Sotheby’s. Часть вырученных средств пойдет в фонд Keep Fighting, который был создан после тяжелой травмы Шумахера, полученной им в 2013 году во время катания на горных лыжах.