Болид Benetton B192 Михаэля Шумахера выставлен на аукцион
Болид Михаэля Шумахер Benetton B192 будет выставлен на аукцион в преддверии гонки спортивных автомобилей Tour Auto-2022 во Франции, информирует planetf1.com.
На этом болиде Шумахер провел несколько гонок в свой первый сезон в «Формуле-1». В частности, авто приняло участие в трех гонках сезона-1992 (два раза Шумахер стал третьим и один раз — четвертым), а пять раз машина была запасной.
Tour Auto 2022 года — гонка от Парижа до Андорры на гоночных машинах, которые были выпущены с 1951 по 1973 год.
Ранее уже несколько разных болидов Шумахера выставлялись на аукцион.
Напомним, Шумахер в конце 2013 года в результате несчастного случая на горнолыжном курорте получил тяжелую травму головы. После этого Шумахер никогда не появлялся на публике, семья гонщика не комментирует состояние его здоровья.
Michael Schumacher, Benetton B192. GP Canad? 1992.#F1 pic.twitter.com/hWvRHSQQpj— Legendary F1 ? (@LegendarysF1) December 21, 2017