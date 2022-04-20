Болид Benetton B192 Михаэля Шумахера выставлен на аукцион

Болид Михаэля Шумахер Benetton B192 будет выставлен на аукцион в преддверии гонки спортивных автомобилей Tour Auto-2022 во Франции, информирует planetf1.com.

На этом болиде Шумахер провел несколько гонок в свой первый сезон в «Формуле-1». В частности, авто приняло участие в трех гонках сезона-1992 (два раза Шумахер стал третьим и один раз — четвертым), а пять раз машина была запасной.

Tour Auto 2022 года — гонка от Парижа до Андорры на гоночных машинах, которые были выпущены с 1951 по 1973 год.

Ранее уже несколько разных болидов Шумахера выставлялись на аукцион.

Напомним, Шумахер в конце 2013 года в результате несчастного случая на горнолыжном курорте получил тяжелую травму головы. После этого Шумахер никогда не появлялся на публике, семья гонщика не комментирует состояние его здоровья.