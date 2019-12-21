Болельщики «Формулы-1» признали лучшей гонкой сезона самый успешный «Гран-при» Квята

Более 13 тысяч болельщиков «Формулы-1» выбрали лучшую гонку 2019 года. Наибольшее число голосов набрал «Гран-при Германии», сообщает F1i. Гонка проходила в сложных и изменчивых погодных условиях, поэтому ситуация на трассе не раз менялась. В итоге победу одержал Макс Ферстаппен из «Ред Булла», вторым стал Себастьян Феттель из «Феррари», стартовавший последним, а замкнул тройку Даниил Квят из «Торо Россо», проведя лучшую гонку в сезоне и завоевав второй подиум в истории команды.

Отметим, что второе место занял «Гран-при Бразилии», где победу также одержал Ферстаппен, а «Торо Россо» под управлением Пьера Гасли стала второй. «Гран-при Австрии» и «Гран-при Италии» поделили третье место у болельщиков.