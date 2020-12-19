Бинотто заявил, что Мику Шумахеру придется тяжело в начале карьеры в «Формуле-1»

Руководитель команды «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что сыну семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера — Мику — придется тяжело в начале карьеры в «Формуле-1». В следующем сезоне он дебютирует в составе «Хааса».

«Думаю, в самом начале ему будет очень сложно, — приводит слова Бинотто Autosport. — Когда я оцениваю его выступления в «Формуле-2» и в «Формуле-3», то вижу, что свои лучшие результаты он показывает не в первый, а во второй год выступлений.

Полагаю, Мик просто многому учится в дебютном сезоне, а затем очень сильно выступает во втором. Именно поэтому я считаю, что ему важно провести два сезона. В 2022-м я буду ждать от него заметного прогресса по сравнению с дебютным сезоном.

Он должен доказать, что он не только быстрый, но и стабильный гонщик, который в состоянии регулярно зарабатывать для команды очки".