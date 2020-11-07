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Бинотто рассказал о новом двигателе «Феррари» на сезон-2021

15:24
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал о ходе разработки нового двигателя на сезон-2021.

— Сейчас у нас не лучший двигатель в «Формуле-1», — приводит Speedweek слова Бинотто. — Тем не менее, к следующему сезону мы готовим полностью новую силовую установку. Мы много вложили в разработку двигателя на два следующих сезона, сейчас его тестируют. Первые результаты обнадеживают как в плане производительности, так и в плане надежности. Судя по последним данным, я более чем удовлетворен прогрессом.

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