Бинотто рассказал о новом двигателе «Феррари» на сезон-2021

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал о ходе разработки нового двигателя на сезон-2021.

— Сейчас у нас не лучший двигатель в «Формуле-1», — приводит Speedweek слова Бинотто. — Тем не менее, к следующему сезону мы готовим полностью новую силовую установку. Мы много вложили в разработку двигателя на два следующих сезона, сейчас его тестируют. Первые результаты обнадеживают как в плане производительности, так и в плане надежности. Судя по последним данным, я более чем удовлетворен прогрессом.