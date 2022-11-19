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Сегодня, 12:33

Бинотто прокомментировал слухи об увольнении из «Феррари»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто ответил на вопрос о слухах о его возможном уходе с занимаемой должности по окончании нынешнего сезона.

«Я с большой страстью отношусь к «Феррари», но, конечно, возникают определенные домыслы и слухи. После появившихся публикаций на эту тему я побеседовал с Джоном Элканном, мы открыто обсудили эту ситуацию и решили, что лучше всего будет сделать заявление», — заявил Бинотто на пресс-конференции.

Ранее СМИ сообщали, что Бинотто покинет команду по окончании сезона-2022, а его место займет Фредерик Вассер, который сейчас занимает должность руководителя в «Альфа Ромео».

Перед заключительным этапом сезона-2022 итальянская команда занимает второе место в Кубке конструкторов (524 очка), «Мерседес» идет на третьей строчке (505 очков).

Формула-1
Феррари
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